Yanlış beslenme sprem kalitesini düşürüyor

T24 - Doymuş yağ oranının yüksek olduğu beslenme biçimleriyle düşük sperm sayısı arasında bağlantı olabileceği ileri sürüldü.

Amerika'da bir doğum uzmanlığı kliniğinde, 99 erkek üzerinde yapılan araştırmada besin değeri düşük olan, abur cubur gıdalar tüketenlerin sperm kalitesinin daha düşük olduğu saptandı.

Balık ve bitki yağlarında bol bulunan omega 3 yağ asidini daha çok tüketen erkeklerin ise sperm yoğunluğunun daha yüksek olduğu belirtildi.

ABD'nin Boston kentindeki, Harvard Tıp Fakültesinde Profesor Jill Attaman önderliğinde yapılan araştırmada dört yıl boyunca erkeklerin yeme alışkanlıkları ve sperm kaliteleri arasındaki bağlantılar araştırıldı.

Araştırmada, az yağ tüketen erkeklerle çok yağ tüketenler arasında yapılan karşılaştırmada, çok yağ tüketen erkeklerin sperm sayılarının yüzde 43 ve sperm yoğunluğunun yüzde 38 daha az olduğu ortaya çıktı.

Omega 3 yağ asidini daha çok tüketen erkeklerin daha az tüketenlere oranla spermleri daha normal bir yapıya sahip.

Beslenme alışkanlıklarıyla sperm kalitesi arasındaki bağlantının oldukça yüksek olduğunu belirten Profesor Attaman, kalp ve damar hastalıkları gibi istenmeyen sağlık sonuçları da göz önüne alındığında doymuş yağ tüketimini sınırlama çabalarının bu araştırmayla daha da güç bulacağını söyledi.

Ancak çalışmaya yönelik eleştiriler de var.

Örneğin, araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 71'inin fazla kilolu veya obez olmasının da sperm kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Buna ek olarak araştırmaya katılanların hiç birinin sperm sayısı ya da yoğunluğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından normal olarak tanımlanan düzeyin altında değil.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından normal olarak tanımlanan sperm sayısı, bir mililitrede 39 milyon ve normal sperm yoğunluğu bir milimetrede15 milyon.

İngiliz Sheffield Üniversitesi'nden doğum uzmanı doktor Allan Pacey de doğmuş yağ oranı ve sperm kalitesi arasındaki bağlantıyı gösteren bu araştırmayı görece küçük çaplı bir çalışma olarak değerlendirdi.

Dr. Pacey'e göre araştırma doymamış yağ oranı ile sperm kalitesi arasında nedensellik bağlantısı olduğunu kanıtlamıyor ve bu bağlantının netleştirilebilmesi için başka araştırmaların da yapılması gerekiyor.

Human Reproduction isimli tıp dergisindeden uzmanlar da bu bulguların geçerlilik kazanması için biraz daha araştırma yapılması gerektiğini söyledi.