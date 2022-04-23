Yanlış basılan loto sayıları milyoner yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Josh Buster isimli bir kişi, aldığı loto biletlerinin yanlış basılması sayesinde milyoner oldu. Buster “Hayatımdaki stres çok azalacak, artık para derdim yok” dedi.

ABD'nin Lowa eyaletinde yaşanan olayda 40 yaşındaki Josh Buster, Mega Millions şans oyununda numaraların rastgele seçildiği ‘hızlı seçim’ ile beş oyun oynadı. Ancak kasiyer önce tek bir kolon bastı ardında diğer dört kolonu başka bir bilete bastı.

Bu durum nedeniyle rakamların değiştiğini ve kazandığını söyleyen talihli “Bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete koysaydı rakamlar değişecekti ve kazanamayacaktım diye düşünüyorum” dedi.

Halk TV'nin haberine göre, Buster kazandığı 1 milyon dolarlık ikramiyeyle arabasının borcunu, annesinin ev kredisini ödeyeceğini anlattı. Kalan parayı ise emekliği için ayıracağını söyleyen şef “Hayatımdaki stres çok azalacak, artık para derdim yok” dedi.

Iowa Mega Milllions’ta 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazanma şansı 12 milyon 607 bin 306’da bir.