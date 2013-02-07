Yanlış bağladığı emniyet kemeri, kafasını kopardı!

Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberde, Adapazarı’ndaki bir alışveriş merkezinin otoparkında oluşturulan pistte, go-karta binen 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, hızla bariyere çarpınca başı koparak öldü. Genç kızın emniyet kemerinin üst kısmını göğsü yerine boynuna doladığı ve çarpmanın şiddetiyle emniyet kemerinin başını kopardığı belirlendi.

Olay bugün saat 13.30 sıralarında, çevreyolu kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında oluşturulan go-kart pistinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, arkadaşlarıyla birlikte go-karta binmek üzere piste gelen gelen Tuğba Erdoğan, araca binip tur atmaya başladı. Emniyet kemerininin üst şeridini göğsü yerine boynuna geçirdiği ileri sürülen genç kız, araçla hızlanarak turunu sürdürdü. Aşırı hızlı bir şekilde yol alan Tuğba Erdoğan, bir virajı dönüşü sırasında bariyere çarptı. Çarpmayla birlikte kemer Tuğba Erdoğan’ın başını koparttı.

Kopan baş bedenden ayrılıp pistte yuvarlanırken, genç kızın go-kartı 5 metre kadar ilerledikten sonra durdu. İnanılmaz kaza sonrası pistte bulunanlar şoka girdi. Tuğba Erdoğan’ın arkadaşları, sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.