'Yanlış anlaşıldım'

AKP Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, engellilere yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Çok iyi niyetle yaptığım konuşmamda kastetmediğim anlamların yüklenmesinden, yanlış anlaşılmalara meydan verilmiş olmasından dolayı üzgün olduğumu belirtmek isterim" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise Akbulut'un sözlerini 'skandal' olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yapımı geçen yıl tamamlanan Müjgan Serkan Karagöz Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi'nin pazartesi günü yapılan açılış töreninde AKP Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut'un engellilere yönelik "Onları insan yerine koyduk, adam yerine koyduk" sözleri tepki topladı. Akbulut, önceden engelli çocukları olan evebeynlerin, çocuklarından utandıklarını, ölseler de kurtulsak diye düşündüklerini fakat AKP'nin düzenlemeleri sayesinde engelli çocuğu olan ailelere verilen 400-500 lira para sayesinde engelli vatandaşların artık aileleri tarafından sevildiğini söylemişti.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Akbulut, Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Yirun'un haberine göre, şöyle dedi:

"Hayırsever bir aile tarafından engelli öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine sunulmak üzere yaptırdığı ve benim de açılmasında çok büyük katkım olan bu okulun açılış töreni nedeniyle yaptığım konuşmamda özetle, ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın, hükümetlerimizden önce çok zor şartlarda hayatlarını idame ettirdiklerini, çıkardığımız yasalarla onlara verilmesi gereken değerin layığı ile verilmekte olduğunu ifade ettim. Tarafıma ilgili vatandaşlarımın memnuniyetlerini nasıl ifade ettiklerinden örnekler verdim. Hayırseverleri kutladım. Yeni eğitim öğretim yılını tebrik ettim. Engelli vatandaşlarımızı rencide etmek şöyle dursun, onlara her zaman enderin saygıyı duymuşumdur. Bizim felsefemizde 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' kültürü vardır. Çok iyi niyetle yaptığım konuşmamda kast etmediğim anlamların yüklenmesinden, yanlış anlaşılmalara meydan verilmiş olmasından dolayı üzgün olduğumu belirtmek isterim."

CHP'li Öztrak tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, engellilere yönelik sözleri nedeniyle AKPli Ziyaeddin Akbulut'a tepki gösterdi. Akbulut'un sözleri için 'skandal' değerlendirmesi yapan Faik Öztrak, şöyle konuştu:

"Görevi olan hizmetleri veren iktidar partisinin bir üyesinin 'Engellileri adam yerine koyduk' demesi bence hazmedilecek bir şey değil. Sayın milletvekilinin 'Engellilerin ailelerinin engellilerden utandığını ve sokağa çıkamadıklarını ve sokağa çıkarmak istemediği hatta biran önce ölsün diye Allah'a yalvardıkları' sözleri tam anlamıyla bir skandal diye düşünüyorum. Engellilerinin ailelerinin çocuklarına gösterdikleri sevgi ve saygı karşısında bu sözleri etmek açıkçası hiçbir şeyle bağdaştıramıyorum. Bu sözlerin engellilerin ailelerine bir hakaret olduğunu düşünüyorum."