Yanlış ameliyatın kurbanı oldu, karnında havlu büyüklüğündeki bezle iki ay yaşadı

Özel bir hastanede ameliyat olan Emine Arslan, hatalı ameliyat gerçekleştirdiği gerekçesiyle hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktora dava açtı. Arslan'ın dava açmasının sebebi, karnından havlu büyüklüğünde bez parçasının çıkması oldu.

DHA'dan Arzu Kaya'nın haberine göre, 34 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Arslan geçtiğimiz eylül ayında 5 aylık hamileyken kontrol için Pendik'te özel bir hastaneye gitti. Doktoru M.U. yaptığı kontrolde Arslan'a bebeğinin karnında öldüğünü ve yumurtalıklarında 2 adet kisti olduğunu belirterek ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Ameliyattan sonra doktor M.U. hastasına bebeğinin ve her 2 kistinin de alındığını belirtti. Ameliyat sonrası verilen patoloji raporunda tek bir kistten bahsedilmesi üzerine şüphelenen Arslan doktoruna durumu sorduğunda her şeyin kontrolü altında olduğuna dair cevap aldı. Günler geçtikçe acıları artan kadın hasta, yeniden doktoruna gitti ve doktoru kendisine ağrılarının normal olduğu söyledi. Yataktan kalkamayacak duruma gelen Arslan bir devlet hastanesinde muayene olmaya karar verdi ve 22 santimlik kisti olduğunu öğrendi. Devlet hastanesi Emine Arslan'ı bir üniversite hastanesine sevk etti.



Karnından havlu büyüklüğünde gazlı bez çıktı



Üniversite hastanesinde kistinin büyüklüğünü gören doktorlar Arslan'ı acil olarak ameliyata aldı. Doktorlar ameliyat devam ederken Arslan'ın karnında dalak altına doğru uzanan 25 santim çapında başka bir kitleye rastladı. Ameliyat sonrası hastaya verilen raporda 25 santim çapındaki bu kitlenin bir bez olduğu ve Arslan'ın karnından çıkarıldığı belirtildi.



Üniversite hastanesinin raporunda unutulan bezin büyüklüğü ve özellikleri şöyle anlatıldı: "25x25x2,5 santimetre boyutunda, bej-kahverenkli, üzerine yumuşak dokuların yapıştığı yabancı cisim (gazlı bez)"



Öte yandan ameliyatla alınan bezi laboratuvarda gören Adil Arslan ve akrabası gördüklerini cep telefonu kamerasına da kaydetti.



Savcılık soruşturma başlattı



Avukatlar savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ilk ameliyatı gerçekleştiren doktor M.U.'nun, Arslan'ın şikayetlerine rağmen onu muayene etmemesi ve karnındaki gazlı bezi farketmemesinin akıl almaz bir ihmal olduğunu belirterek hasta kadının ölüme terk edildiğini ifade etti. Karında unutulan bez nedeniyle Arslan'ın organlarının da iltihaplandığını belirten avukatlar, vücutta yabancı cisim unutulmasının başlı başına bir kusur sayıldığını kaydetti. Şüpheli doktor hakkında "Hekimliğin kötü uygulanması", "Kasten yaralama", "Güvenin kötüye kullanılması" suçlarından soruşturma başlatılmasını ve dava açılmasını talep eden avukatlar hastanenin de ruhsatının iptal edilmesini istedi. Arslan'ın karnından çıktığı belirtilen havlu büyüklüğündeki gazlı bezin fotoğrafı, hastane raporları ise dosyaya delil olarak sunuldu.. Savcılık konuya ilişkin başlattığı soruşturmadadoktoru şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Yarım milyon tazminat davası



Emine Arslan'ın avukatları ayrıca doktor ve hastane hakkında da Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak ev işlerini dahi yapamayacak hale gelen Arslan için 5 bini maddi, 500 bini ise manevi olmak üzere toplamda 505 bin lira tazminat davası da açtı.





"Ölmüyorum ama sürünüyorum"



Kameranın karşısına çıkmayı istemediğini söyleyen Emine Arslan sağlık durumu ve başına gelenle ilgili soruyu şöyle yanıtladı.



"Ev işlerini dahi yapamıyorum. Ölmüyorum ama sürünüyorum. Bir unutkanlık yüzünden boydan boya kesildim. Davamın peşindeyim. Bezin çıktığı yerin üzerine hala yatamıyorum. Ufak bir üşütmede doktora gidiyorum. Ameliyattan sonraki sıkıntılarım devam ediyor"





"Gün geçtikçe ağrılar ve sancılar arttı"





Emine Arslan'ın eşi Adil Arslan DHA kameralarına yaptığı açıklamada eşinde 2 adet kist bulunduğunu belirterek, "Eşim hamile olduğu için bu kistleri doğumla birlikte alacaklardı. Çocuk karnında 5 aylıkken ölünce acilen ameliyata alındı. Ameliyatta 2 kist ve bebek alındı fakat eşimin ağrıları 40 gün sonra da geçmemişti. Yeniden ultrasona soktuk ve 17 santimlik kist olduğu görüldü. Bunun üzerine ilk ameliyatı yapan doktorun yanına gittik 'siz bu kisti almadınız mı' diye. Kisti aldığını söyledi. Gün geçtikçe eşimin ağrıları ve sancıları arttı, karnı şişmeye başladı" dedi.





" İki buçuk ay karnında gazlı bezle yaşadı"





Sonrasında bir devlet hastanesinde doktorun Emine Arslan'ı acil olarak ameliyata aldığını belirten Adil Arslan, "Bir saat sürmesi gereken ameliyat 5-6 saat sürdü. Bunun sebebi ise eşimde bir önceki ameliyattan kalan büyük gazlı bez diye tabir ettikleri anormal büyüklükte bir bez çıkmasıydı. Bu bez vücudun bütün organlarına yapışmış. Karnından havlu çıktığına dair görüntüleri, söylemleri bize bir gün sonra doktorlar açıkladı. Bu unutulacak, affedilecek bir hata değil. Eşimin karnından çıkan bez küçük bir çocuğun üzerine örtebileceğimiz yorgan gibi. 2,5 ay karnında bununla yaşadı" diye konuştu.



"Hangi ameliyattan kaldığı soruşturmayla ortaya çıkacak"



Öte yandan ameliyatın gerçekleştiği özel hastanenin Başhekimi DHA muhabirine verdiği bilgide doktor M.U.'nun hastanelerinde yarı zamanlı çalıştığını ve hastanın karnında ameliyatta unutulduğu belirtilen bezin türünün kendi hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmadığını kaydetti. Arslan'ın daha önce 2 kez başka bir hastanede operasyon geçirdiğini öğrendiklerini söyleyen Başhekim, gazlı bezin ne zamandır Arslan'ın karnında ve hangi ameliyattan kalmış olduğunun soruşturma aşamasında ortaya çıkacağını belirtti.