Yanlış adrese yollanan e-posta THY'yi karıştırdı: Türk Lirası yüzde 40 değer kaybetti zam yapın!

Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışan yabancı uyruklu bir pilot, şirketin insan kaynaklarına göndermek amacıyla bir e-posta hazırladı. Ancak e-postayı yanlışıkla tüm uçuş ekibine yollayan pilot, şirkette karışıklığa yol açtı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, yabancı pilot, Türk lirasının 2015'ten beri yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiğine ve yüksek enflasyonun da kayba neden olduğuna dikkat çekti.

Meslektaşlarının ayrılmayı ciddi olarak düşündüğünü belirten yabancı pilot, en az yüzde 30 ücret artışı, maaşların euro ve dolar cinsinden ödenmesi ya da euro ve dolar artışlarına karşılık olacak otomatik bir TL devalüasyon tazminatı önerdi.

Yabancı pilotun Türk pilotlar ile diğer pilotlar arasında ücret ödemelerinde farklı bir uygulama yapılmasını önermesi ise Türk pilotlar arasında tepkiye yol açtı.