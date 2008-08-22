'Yanlış adamı kestik, pardon'

Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde 20 Ağustos akşamı düğün salonlarında davul çalan Mustafa Balcı, otomobiliyle gittiği bir büfenin önünde 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu boğazı kesilerek öldürüldü.



Olayı araştıran polis, aynı sokaktaki Anıl Matbaası’nda çalışanların, işyerlerini kurşunlayan iki kişiyi ararken, eşkálini benzettikleri Mustafa Balcı’yı öldürdüklerini belirledi. Polis, saldırganlar Erkut U. (25) Muzaffer O. (25) ve Mustafa A.’yı (26) gözaltına aldı.



Cinayet Büro Amirliği’nde ifade veren şüphelilerden bıçağı saplayan Erkut U. "İçeride çalışırken işyerimiz kurşunlandı. Görgü tanıkları, içinde iki kişi bulunan siyah renkte bir araçtan ateş açıldığını söylediler. Bunun üzerine çevrede bu otomobili aramaya başladık. Sokağın başında siyah renkli bir araç görünce o sandık. Direksiyondaki kişi de bize verilen eşkále benziyordu" dedi. Bıçakladıkları kişinin öldüğünü daha sonra öğrendiklerini söyleyen Erkut U. "Onu yaraladık sanıyorduk. Saldırdığımız kişinin yanlış kişi olduğunu öğrenince çok pişman olduk. Keşke önce sorsaydık. Özür dileriz" dedi.

