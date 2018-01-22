Yankı Erel'in çiftlerde ana tablo macerası kısa sürdü

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde mücadele eden Yankı Erel, çift erkekler ilk turunu geçemedi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın gençler kategorisinde Hollandalı partneri Jesper De Jong ile çift erkekler mücadelesine çıkan milli tenisçi Yankı Erel, ilk turda Fransız ikili Hugo Gaston ve Clement Tabur ile karşılaştı.

Yankı Erel-Jesper De Jong ikilisi, 52 dakika süren mücadeleyi 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek elendi.

Turnuvaya tekler ana tablosunda devam eden 17 yaşındaki Yankı Erel, ikinci turda Çek Dalibor Svrcina'nın karşısına çıkacak.(Eurosport)