Yankesicileri dizi oyuncusu sandılar

Antakya'da yankesicilik yaparken yakalanan biri hamile 2 kadının gözaltına alındıktan sonra Adliye'ye götürülmesi sırasında ‘Asi’ dizisinin çekimini izlemeye gelenler, yankesici kadınları dizi oyuncusu sandı.



Antakya Meydan Mahallesi Şeyh Oğlu Sokak üzerinde bulunan bir mağazada yankesicilik olayı meydana geldi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi olan polis, yankesicilik olayına karıştığı iddia edilen 6 aylık hamile 31 yaşındaki Ç.Y. ile 25 yaşındaki E.S.'yi kısa sürede yakaladı. Çaldıkları 180 YTL ile birlikte suçüstü yakalanan kadınlar Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından Antakya Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşlı bir kişiyi döverek 500 YTL'sini gasp ettiği iddiasıyla yakalanan N.K. da yankesici kadınlarla birlikte Adliye'ye götürüldü.



Bu arada Adliye çevresinde Kanal D'de yayınlanan ‘Asi’ dizisinin çekimlerini izlemeye gelenler, polislerin yankesici kadınları götürmesini görmeleri üzerine yankesicileri dizi oyuncularından sandı. Ancak, kısa süre sonra olayın dizi sahnesi değil gerçekten kadınların suçlu olup Adliye'ye götürüldüklerini öğrendi. Çevredekiler daha sonra, başlayan dizi çekimlerini izledi.

