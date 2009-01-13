Yankesiciler, iş üstünde kameraya yakalandı

Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi'nde yankesicilik yapan 3 kişi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kalabalık olan polikliniklerin salonunda sıra bekleyen vatandaşları üçlü kıskaca alarak sıkıştıran ve bu sırada bir vatandaşın ceketinin iç cebindeki 2 bin lirayı çarpan 3 kişi, parayı bölüşmeye fırsat bulamadan polis tarafından yakalandı.



Yankesicilik olayı, dün Palandöken Devlet Hastanesi diş polikliniği önünde meydana geldi. Ağrı nüfusuna kayıtlı ve hırsızlıktan 14 sabıkası bulunan Meriç Ceyhan (26) ile yine hırsızlıktan 19 suç dosyası bulunan Mehmet Torun (28) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir arkadaşları, hastaların yoğun olduğu koridorda beklemeye başladı. Çevreyi dikkatlice inceleyen 3 yankesici, bu sırada yanlarından geçen 58 yaşındaki M.E.’yi üçlü kıskaca aldı ve baskı uyguladı. Sıkıştırdıkları M.E.’nin ceketinin iç cebinden gazete kağıdına sarılı 2 bin TL’yi alan Mehmet Torun, daha sonra kenara çekildi.



Üçüncü şahıs aranıyor



Bir süreden beri yakın takibe aldıkları üç yankesicinin para çarptığını hastanenin görüntü merkezinden canlı olarak izleyen Hırsızlık Masası ekibi de birkaç saniye yankesicilerden ikisini çarptıkları parayla birlikte yakaladı. Meriç Ceyhan ile Mehmet Torun ilk sorgunun ardından çıkarıldığı Adliyede tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevine gönderildi. Kimliği saklı tutulan ve polisin elinde görüntüleri bulunan üçüncü kişinin aranması ise sürdürülüyor.



Öte yandan cebindeki 2 bin lirayı yankesicilere kaptırdığından habersiz olarak hastanedeki işlemlerini sürdüren M.E. çıkışta görüntülerden yola çıkarak kendisini bulan polislerin uyarısı üzerine cebindeki paranın olmadığını fark etti. Yapılan işlemin ardından parasına kavuşan M.E., “Bir ara beni sıkıştırdılar ama paramı çarptıklarını hissetmedim. Polisler uyarmasaydı farkına varamayacaktım” dedi.

