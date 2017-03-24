Yanis Varufakis: Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın kalktığını görmek istiyorum

Yunanistan’da Syriza hükümetinin eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın kalktığını görmek istediğini belirtti. Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan krize de değinen Varufakis, AB kurumlarını demokratik olmamakla suçladı.

Esma Çakır'ın DHA'da yer alan haberine göre, Yanis Varufakis, geçen yıl kurucuları arasında yer aldığı Avrupa çapındaki bir sol hareket olan Diem25’in (Avrupa'da Demokrasi Hareketi - Democracy in Europe Movement 2025) “Avrupa’yı yeniden ayağa kaldırmak” amacıyla başlattığı “Yeni Avrupa Anlaşması” projesini Roma’da tanıttı.

“Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın kalktığını görmek istiyorum”

Birlikten çıkma kararı alan (Brexit) İngiltere’yle ortaklığın sürdürülmesine ilişkin tavsiyelerini sıralayan Varufakis, “Türkiye’yle de benzer bir formül uygulanabilir mi? Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki tavrınız nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bu konuda taraflıyım. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın kalktığını görmek istiyorum. Ülkelerimizin mümkün olduğunca birbirine yaklaşmasını istiyorum. Çıkarlarımızın ortak olduğuna inanıyorum ve bunu göremiyorsak, nedeni yeterince sofistike olmamamızdır.”

“Türkiye, Avrupa’nın ayrılmaz bir parçasıdır”

Türkiye’yi Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Varufakis, “Türkiye’deki siyasi durumun da Avrupa’daki siyasi durumun da değişmesi gerekli” dedi.

Varufakis, “Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasında böyle bir kriz yaşanırken sizce Türkiye’nin hala AB üyeliği mümkün mü?” sorusuna ise, “Neyin mümkün olup olmadığı ortak iradeye bağlıdır. Bence bizim amacımız, Türkiye’nin de dahil olduğu Pan-Avrupacı bir demokrasi olmalıdır. Maalesef AB çok da demokratik değil. Ben bunu şahsen tecrübe ettim. Ülkelerimiz demokratik; Almanya, Fransa, Yunanistan demokratik, ama AB kurumları demokratik değil” diye karşılık verdi.

Türkiye’nin de gittikçe daha fazla demokrasiden uzaklaştığını savunan Varufakis, “AB’nin de Türkiye’nin de demokratikleşmesinin ve demokratik bir birliktelikte buluşmasının çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

AB’yle sert müzakereler sonucu 4 ayda istifa etmişti

Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a nakit akışının yeniden sağlanması için yürütülen müzakereler boyunca taviz vermeyen, sert ama renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yanis Varufakis, 2015’teki kritik kemer sıkma referandumunun ardından, hükümetin desteklediği "hayır" oyunun açık ara kazanmasına rağmen 4 ay sonra görevinden istifa etmişti.

Alexis Çipras hükümetinde yer alan ve aslen bir ekonomi profesörü olan Yanis Varoufakis, Yunanistan'la kreditörler arasında uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla istifa ettiğini açıklamıştı.