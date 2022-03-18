Yanis Varufakis: İnsanlığı geleceği, merkez bankalarının elinde; enflasyon konusunda hata yapmamalılar

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Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM25 hareketinin lideri Yanis Varufakis, "İnsanlığın geleceğinin merkez bankalarının elinde olduğunu" belirterek enflasyonla mücadelede zenginleri değil, yeşil dönüşümü gözeten adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

The Guardian için kaleme aldığı köşe yazısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkilerinin Batı'da da yükselen gıda ve enerji fiyatlarında hissedildiğini belirten Varufakis, enflasyonla mücadele yöntemlerinin geçmişte yoksul kesimi daha da yoksullaştırdığına dikkat çekti.

Düşük faiz oranlarının gayrimenkul fiyatlarının ve eşitsizliğin artmasına sebep olduğunu savunan Varufakis, faiz oranlarının ciddi oranda yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Yunanistan'ın derin kriz içindeki ekonomisini yöneten eski bakan, merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltirken yeşil kamu yatırımlarına destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Varufakis, şu değerlendirmede bulundu:

"Kısacası; 2008'den itibaren uygulanan zehirli politikaların tersine çevrilmesini öneriyorum. Merkez bankaları geriye kalanlar tasarruf hapsindeyken zenginlere karşılıksız para ve düşük faiz oranları sunmamalı. Merkez bankaları faiz artırarak parayı zenginler için daha pahalı yapmalı; çoğunluğun ve çevrenin hak ettiği şeyler için parayı daha ucuz yapmalı."