YANINDAYIZ Derneği: Sıla Gençoğlu'na yönelik bazı tepkiler insanlıktan utandıracak hal almaya başladı

‘Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması’nı amaçlayan Yanındayız Derneği, oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olan Sıla'nın ve tüm şiddet gören kadınların yanında olduklarını duyurdu.

Açıklamada, Sıla Gençoğlu'nun şikâyetinden sonra şarkıcıya yönelik verilen bazı tepkilerin "utandıracak" cinsten olduğu belirtilerek, "Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü beyanıyla yargıya başvurması ve ilk aşamada uzaklaştırılması kararı almasından sonra yükselen bazı tepkiler, sorumlu ve vicdanlı erkekleri, erkekliğinden de insanlığında da utandıracak hal almaya başladı" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair" 6284 sayılı kanunun arkasında olunduğu belirtilerek, "Kadına ve çocuğuna yönelik şiddete karşı çıkmak, en çok erkeklerin vicdanlarını ve fikirlerini özgürleştirecek, daha iyi insanlar, daha iyi bir toplum olmamıza yardımcı olacaktır. Kadına şiddetin dile getirilmesi ve şiddete karşı mücadelenin yanındayız" denildi.