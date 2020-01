Yanında şehit olan arkadaşının acısına daha fazla dayanamadı

Hasan POLAT / Kahramankazan(ANKARA)

Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde 10 gün önce mevsimlik işçi olarak çalışan iki aile arasında kız kaçırma davasıyla ilgili olarak hastane acil servisinde yaşanan silahlı saldırıda bir polis memuru Muhammet Uz şehit olmuş polis arkadaşı Fetih Seven yaralanmıştı. 23 yıllık polis memuru Fetih Seven şehit olan arkadaşının acısına daha fazla dayanamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramankazan ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Fetih Seven (46) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Fetih Seven\'in mesai arkadaşının yanında şehit olmasının ardından olayın etkisini üzerinden atamayarak 10 gün rapor aldığı öğrenildi. Mesai arkadaşı Şehit Muhammet Uz\'un baba evinde okutulan Mevlid-i Şerif\'e katılmak için dün Aksaray\'a gittiği ve akşam saatlerinde Aksaray\'dan döndüğü öğrenilen Seven, akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla yediği yemekte eşine Muhammet Uz\'a ve kundaktaki bebeğine ailesinin durumuna çok üzüldüğünü belirttiği öğrenildi.

Elazığ nüfusuna kayıtlı Polis memuru Fetih Seven, eşinin isteği üzerine yarın Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Kızılcahamam\'ın Karacaören mahallesine defnedileceği öğrenildi.