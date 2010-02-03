Yanına gittiği kişi ölüyor!

T24 -ABD’de bakımevinde ölmek üzere olan hastaları anlayıp, yanlarından ayrılmayan kedinin bildiği vaka sayısı ikiye katlandı. Oscar’ın hikayesi kitap haline getirildi.



50 hastayı bildi



ABD’de Rhode Island’daki huzur evinde yaşayan Oscar isimli kedinin, şimdiye kadar ölmek üzere olan hastalar üzerinde yaptığı tahminlerin tamamına yakını doğru çıktı. Kedinin bu özelliği 2007’de “New England Journal of Medicine” adlı tıp dergisine konu oldu. Brown Üniversitesi yaşlılık hastalıkları uzmanı David Dosa, beş yıldır çok nadir yanılan Oscar hakkında kitap yazdı. “Oscar’la Viziteye Çıkmak: Sıradan bir kedinin sıra dışı yeteneği” adlı kitapta, Oscar’ın ölmek üzere 50 hastayı doğru tahmin ettiği belirtiliyor.



Hastaya veda ediyor



Oscar huzur evinde gününü bir odadan diğerine dolaşarak geçiriyor ve ölümüne birkaç saat kalan hastaların dışında kimseye yanaşmıyor. Ölmek üzere olan hastanın odasından dışarı çıkarıldığı zaman ise kapıyı tırmalayarak içeri girmek istiyor. Bir keresinde hemşireler kediyi ölmek üzere olduğunu düşündükleri bir hastanın yatağının üzerine koydu. Ama Oscar odadan çıkarak başka bir hastanın yanına gitti. Oscar’ın yanında durduğu hasta o gece, yanında durmayı reddettiği hasta ise iki gün sonra öldü.



Yatağına gittiği hastanın yakınlarını çağırıyorlar!



Beş yaşındaki Oscar hastaların ne zaman öleceği konusunda hastane çalışanlarından bile daha başarılı. Sağlık personeli Oscar’ın bir yatağa uzandığını gördüklerinde hemen hastanın yakınlarına haber veriliyor. Kedinin kanserin kokusunu aldığı tahmin ediliyor.