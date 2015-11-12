"Yanımda vasat kalıyorsun" diyen cerrah eşe 500 bin liralık tazminat davası

Emekli hostes, kendisine "Yanımda çok vasat kalıyorsun" dediğini iddia ettiği 27 yıllık eşi ünlü cerraha boşanma davası açtı. Deniz Kurtoğlu, eşinin kendisine dini baskı kurduğunu da iddia etti.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre; emekli hostes Deniz Kurtoğlu, 27 yıllık eşi Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu’na Bakırköy Aile Mahkemesi’nde ‘şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle boşanma davası açtı. Kurtoğlu dava dilekçesinde “fiziksel ve psikolojik şiddet” gördüğünü ileri sürdü. “Profesör eşim, her ortamda unvanını kullanarak beni aşağılıyor” diyen genç kadın, “Bana ayak uyduramıyorsun, insan biraz doktor eşi gibi davranır. Yanımda çok vasat kalıyorsun, sayemde adam olmaya çalışıyorsun ama beceremiyorsun. Her ortamda varoş olduğunu hatırlatma. Boşanırsam ağzın kokar” gibi sözler sarf ettiğini kaydetti.

“Dini baskı yaptı”

En ufak tartışmada eşinin kendisini dövdüğünü ileri süren Deniz Kurtoğlu, gözü şiş ve morluklarla ailesinin yanına sığınmak zorunda kaldığını öne sürdü. Kocasının “cimri” olduğunu, her fırsatta para konusunu gündeme getirdiğini ifade eden genç kadın hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını da ekledi. İlk kez 20 yıl önce umre ve hacca giden kocasının, hacı olduktan sonra kapalı giyinmesi ve namaz kılması yönünde dini konularda sürekli baskı yaptığını da iddia eden Deniz Kurtoğlu bu yüzden çıkan tartışmalarda da şiddete uğradığını ifade etti.

Kiloları nedeniyle kocasının “Artık mağazalarda sana göre kıyafet bulunmaz, battal beden mi giyeceksin, göğüslerin sarktı” diye alay etmesinin evliliği bitiren nedenlerden biri olduğunu öne süren Kurtoğlu, eşinin aylık kazancının yaklaşık 400 bin lira olduğunu bildirdi. Genç kadın çok sayıda gayrimenkulu bulunan eşinden aylık 10 bin TL tedbir nafakası ile 200 bin TL manevi, 300 bin TL maddi tazminat talep etti.

Karşı dava açtı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu ise karşı boşanma davası açarak 300 bin TL manevi tazminat istedi. Eşinin dayak iddialarının boşanma davası için uydurulduğunu ileri sürdü.

40 yıldır kazanımlarını eşi ve ailesiyle paylaştığını belirten Prof. Kurtoğlu, kendisinden 13 yaş küçük eşinin geleceğini düşünerek, ona lüks semtlerde 2 daire aldığını belirtti. Sadece emekli maaşı olduğunu iddia eden eşinin 7 bin lira kira geliri ve 100 bin dolarlık BMW marka lüks aracının bulunduğunu kaydeden Kurtoğlu, eşinin kendisine bir oyun grubu edinip, Bodrum’da villa kiraladığını da anlattı. İnancı gereği ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, “Bir baba ve eş olarak dini konularda hatırlatma, bir temenni ve dualardan öteye geçmeyen uyarılardır” dedi. Kurtoğlu eşinin hayat, giyim ve yaşam tarzında özgür olduğunu da kaydetti. Prof. Kurtoğlu, eğitimli bir kişi olan eşinin 27 yıllık evliliği boyunca dayak iddiaları ile ilgili bir kez bile rapor almadığını ve şikâyette bulunmadığını belirterek “Bu uydurulduğunun ispatı” dedi.