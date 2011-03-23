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Politika

YANILMAZ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ ELAZIĞ (A.A)

23 Mart 2011 19:58

-YANILMAZ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ ELAZIĞ (A.A) - 23.03.2011 - Enfeksiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Özel TOBB ETÜ Hastanesi'nde hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz'ın (48) cenazesi, Elazığ'da toprağa verildi. Yanılmaz'ın cenazesi, İzzetpaşa Camisi morgundan alınarak musalla taşına konuldu. Yanılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar, tabutun başında dua okudu. Yanılmaz'ın cenaze namazı, ikindi vakti Elazığ Müftüsü Ömer Kocaoğlu tarafından kıldırıldı. Cenaze törenine, Yanılmaz'ın yakınları ile Devlet Bakanları Mehmet Aydın ve Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Muammer Erol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Elazığ milletvekilleri Necati Çetinkaya, Faruk Septioğlu ve Tahir Öztürk ve Elazığ Bağımsız Milletvekili Feyzi İşbaşaran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Aydın, namazın kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, inanmış ve inancına göre yaşamış olan bir yakınlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Yanılmaz'ın ailesi ve yakınları ile Elazığlılara baş sağlığı dileyen Aydın, ''Çok değerli bir TBMM üyesini kaybettik. Dolayısıyla TBMM üyelerimizin de başı sağ olsun'' dedi. Namazın ardından bir süre omuzlarda taşınan Yanılmaz'ın cenazesi, Kovancılar Belediyesi'ne ait ambulansa konularak Asri Mezarlığa götürüldü. Yanılmaz'ın cenazesi, buradaki kabristanına toprağa verildi. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çelenk gönderdiği görüldü.

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