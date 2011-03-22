-YANILMAZ ENFEKSİYONDAN HASTANEYE YATIRILMIŞ ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz'ın vefat ettiği TOBB ETÜ Hastanesi'ne geldi. Enfeksiyon şikayetiyle dün hastaneye yatırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yanılmaz, bugün yaşamını yitirdi. Yanılmaz'ın vefatı üzerine Başbakan Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları Salih Kapusuz, Abdülkadir Aksu ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de hastaneye geldi. Hastanede yaklaşık 15 dakika kalan Başbakan Erdoğan, gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.