-Yanılgıdan bahsedileceğine olay araştırılmalı ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - MHP Genel Başkanı DEvlet Bahçeli, Irak sınırında dün yaşanan olayın çok yönlü olarak araştırılarak gerçeğin Türk halkına açıklanmasını istedi. Bahçeli,''Siyasi iktidar terörle mücadelede bir 'operasyon yanılgısından', 'operasyon kusurundan bahsedeceğine, olayları çok yönde araştırmalı ve Türk milletine gerçeği anlatmalıdır''dedi. Bahçeli, Cuma namazını Keçiören'deki Pir-i Türkistan Cami'nde kıldıktan sonra, bölgedeki esnafı ziyaret etti. Daha sonra MHP Keçiören İlçe Teşkilatı önüne gelen Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, Irak sınırındaki olaya ilişkin bir soru üzerine, bazı çevreler tarafından TSK'yı suçlayıcı açıklamalar yapıldığını vurguladı. Bahçeli, genellikle bahar aylarında başlayan terörle mücadelenin her defasında sonbaharda son bulurken, bu kez kış aylarına kadar devam ettiğini ve Cudi dağında çok sayıda terörist öldürüldüğünü belirterek şunları kaydetti: ''Şimdi terörle mücadelenin böyle bir yoğunluk kazandığı ortamda, özellikle bir bölgede sıcak temasların devam ettiği bir süreçte, bir yerden bazı genç, çocuk yaşta ve bir ailenin mensubu olarak bilinen yöre insanlarından Türkiye'ye Kuzey Irak'tan giriş sırasında, terörle mücadelenin yoğunluk kazanmış olduğu bir alanda, terörist olarak görülüp, gerekli mücadele sürdürülmüştür. Şimdi bunun arkasında ne vardır, bu ani gelişme nereden çıkmıştır? Siyasi iktidar terörle mücadelede bir 'operasyon yanılgısından' bahsedeceğine, 'operasyon kusurundan' bahsedeceğine, olayları çok yönde araştırmalı ve Türk milletine gerçeği anlatmalıdır. Her zaman bu gerçek anlatılmadığı için devletimiz, milletimiz, silahlı kuvvetlerimiz, terörle mücadele eden kim varsa, malum şahıslar tarafından aniden televizyonlarda yer alınarak kötülenmekte, karalanmakta ve hatta ihanet cümleleri kullanmaya cesaretlenmektedirler. Şimdi sigara kaçakçısı olarak kullanılan kişiler, oraya nasıl gelmişlerdir, kim yönlendirmiştir, bu konuda sağlıklı bir istihbarat neden temin edilememiştir? Bütün bunların bir çok yönüyle incelenmesinde yarar vardır. Bunun üstü örtülmemeli ancak gerçeği mutlaka Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bulmalıdır ve sağın solun propagandasının tesiri altında kalarak terörle mücadelede erteleme, gecikme, öteleme gibi hatalara düşülmemelidir. Terörle mücadele kesin olarak sonuç alıncaya kadar sürdürülmeli ve bu tür yanlışlıklar varsa düzeltilerek gerçek, halkla paylaşılmalıdır.'' -''MHP yine 'Hayır' diyecek''- MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, emekli milletvekillerinin maaşına yapılan artışa ilişkin düzenlemeyi TBMM'ye iade etmesi nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, MHP'li milletvekillerinin TBMM'de yine 'Hayır' oyu kullanacaklarını bildirdi.