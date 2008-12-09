Yanıklara krem sürmeyin

Türk kadını lekeli

Yaşlanmaya karşı önleminizi alın

Prof. Dr. Aydın, yaptığı açıklamada, yanık tedavisi konusunda iz kalmasını istemeyen bazı kişilerin bir umut arayışı içinde bitkisel tedavi yapan kişilere yöneldiklerini belirtti.Yanık tedavisi için gelen hastalarda yanığın derecesine baktıklarını ifade eden Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:"Eğer derin ise iz kalabileceğini belirtiriz, ancak bizim için önemli olan izin yanı sıra yanan bölgenin fonksiyonlarını kaybetmemesidir. İz kalmasını istemeyen hasta çareyi çağ dışı uygulamalarda arıyor. Yanık tıbben iyileştirilemiyorsa, başka bir yöntemle izsiz iyileştirilemez."Yanık tedavisinde ne olduğu bilinmeyen kremlerin kullanılmasının son derece tehlikeli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Aydın, yanık tedavisinde enfeksiyonun büyük tehlike olduğunu, bilinçsiz tedavi sonucu bölgede enfeksiyon oluşabileceği ve bunun sonucunda bölgede fonksiyon kaybı meydana gelebileceğini söyledi.Prof. Dr. Aydın, geç kalınmış yanık tedavisi için gelen hastaların ortak noktasının bilinçsiz uyguladıkları kremler olduğuna işaret ederek, "Yanık yaşayan hastalardan bazıları en son çare olarak hastaneye başvuruyor. Hastalarımızdan, tıbben mümkün olan tedavi yöntemlerine başvurmalarını istiyoruz" diye konuştu.Prof. Dr. Aydın, Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin harekete geçerek, çağ dışı uygulama yapan kişileri tespit ederek hizmet vermelerinin engellenmesini istedi.