Yanık kremine geri çekme işlemi

Yanıklara yanlış müdahale ediyoruz

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce ilgili ilaç firması, il sağlık müdürlükleri ve ecza depolarına gönderilen yazıda, Deva Holding AŞ adına ruhsatlı bulunan, Carlo-Erba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'de üretilen "Silverdin 40 gr Krem" adlı preparatın "7038494" seri numaralı numunelerinin, yapılan inceleme ve analizler sonucunda fiziksel yönden firma spesifikasyonlarına uygun bulunmadığı belirtildi.Yazıda, bu nedenle söz konusu seriye 3. sınıf C seviyesinde (depo seviyesi) geri çekme işleminin yapılması istendi. Silverdin Krem, derideki yanıkların tedavisinde kullanılıyor.