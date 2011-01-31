Yanık hastalarına bilgisayar oyunuyla tedavi

T24

Acının olmadığı bir dünya

Seattle kentinde Washington Üniversitesi Harborview Yanık Merkezi'den Profesör David Patterson ve Profesör Hunter Hoffman tarafından geliştirilen SnowWorld adlı simülasyonlu oyun, üç boyutlu buzlu bir kanyonda geçiyor.Oyun, son on yıl içerisinde hastalarda ağrı ve acıların dindirilmesini daha iyi anlamamızı sağlayan bilimsel araştırmaların ürünü.Profesör Hoffman oyunun amacını, ''hastanın dikkatini odaklayacağı ve bu şekilde ağrılarından kaçabileceği bir ortam'' olarak açıkladı.Profesör Hoffman, ''Ağrıların psikolojik boyutunun çok önemli olduğunu ve tedavide psikolojik yöntemlere büyük iş düştüğünü'' söylüyor.Başlarına taktıkları özel bir kask ile tamamen bilgisayar oyununun dünyasına giren hastalar, taktıkları kulaklıklarla dış dünyanın seslerinden uzaklaştırılıyor.Doktorların ifadesiyle SnowWorld oyunu, ''hasta ile gerçeklik arasına bir perde çekiyor.''Oyun, basit kurallar üzerine kurulu. Oyunu oynayan hasta, kardan adam, penguen, mamut veya eskimo evlerine kartopu fırlatıyor. Karşılığında üzerine atılan kartoplarından kaçmak zorunda.Geçirdiği motorsiklet kazasında ikinci ve üçüncü derece yanıklar alan 23 yaşındaki Caleb Springer, SnowWorld oyununu oynayan hastalardan biri.'Penguenlerden birini kartopuyla vurdun mu, donup kalıyor. İkinci kez vurdun mu, patlayıp yokoluyor. Bol aksiyonlu bir oyun, başka bir şey düşünmüyorsun'' diyor.Oyunu geliştiren doktorlar, kuralları gayet basit tutmuş. Normalde piyasada satılan bilgisayar oyunları, hastaların dikkatlerini toparlayamayacakları düzeyde karmaşık olduğu için tedaviye uygun değil.Profesör Hoffman, yanık hastalarının hastanede gördükleri aletleri, bandajları ya da pansumana gelen hemşireleri çektikleri acının görsel sembolleri olarak algılamaya başladığını söylüyor.Tedavi edildiği odadaki nesne ve insanları çektiği acı ile özdeşleştiren hastanın SnowWorld oyunu sayesinde farklı bir dünyaya girdiğini söyleyen doktorlar, bundan önce hastalara müzik dinleterek ya da film izleterek beyinlerini oyalamaya çalıştıklarını, fakat hiçbirinin bilgisayar oyunları kadar etkili olmadığını söylüyor.Beyin taramalarında, bilgisayar oyununa dalan bir hastanın beyninde acı ve ağrı sinyalleri veren bölgelerde faaliyet oranının yüzde 50'ye varan düzeyde düştüğü gözlenmiş.Seattle'deki araştırmanın ardından ABD'de bazı diğer hastanelerin yanısıra, Danimarka ve Hollanda'da yer alan yanık merkezlerinde de SnowWorld uygulaması denenecek.