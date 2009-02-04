Yanığa yoğurt sürmeyin

Sıcak bir şeyin veya yakıcı bir maddenin etkisiyle vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen hücre ve doku bozulması sonucu yanık oluşuyor. Peki, panik yapmadan ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?



Dr. Ulvi Güner Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, Plastik Cerrahinin estetik harici ilgilendiği bir konu olan yanık hakkında önemli ilkyardım bilgileri verdi. Bu tür olaylarla ne zaman karşılaşacağımızı bilmediğimizi, ancak, ilkyardım bilgilerini mutlaka öğrenmemiz gerektiğini belirten Dr. Ulvi Güner, yanığın, vücutta genel bozukluklar meydana getirdiğini ve psikolojik bir tedavi gerektirdiğinin altını çizdi.



Kolay iyileşir



1. derece yanıklar



Güneşte fazla kalma nedeniyle olur.



Cildin kızarması ve ağrı ile tanınır.



Kendiliğinden iyileşebilir.



Ağrı rahatsız eder



2. derece yanıklar



Kızarıklığa ek olarak su dolu keseciklerin görünmesi ile tanınır.



En sık sıcak sıvılar ile olur. Ağrılı ve ciddi yanıklardır.



Su keselerini patlatmak sakıncalıdır.



Doğru bakım yapılmaz ise iz kalır. Mikrop üremesine açıktır.



Hayati tehlike var



3. derece yanıklar



Cildin tamamı etkilenmiştir. Ağrı azdır. Hayati tehlike yaratacak sıvı kayıpları ve iltihaplanmalar mümkündür.



Yanıklarda ilk yardımcının ilk amacı, yanığa neden olan madde ya da kaynağın uzaklaştırılmasıdır.



Kazazedenin üzerine bir örtü atılarak ya da yuvarlanarak söndürülür.



Yanıklı kazazede soyulurken cilt de soyulabileceğinden elbiseler kesilerek çıkartılır.



Tüm yanıklarda ilk yapılacak işlem, yanık bölgenin ağrı geçene ve sonra 10 dakika kadar soğuk suda tutulmasıdır.



Yanık bölge üzeri ıslak, temiz bir bezle örtülür.



Bilinç açık ise ağızdan sulu gıdalar ve su verilir.



İkinci ve üçüncü derece yanıklar var ise kişi hastanede değerlendirilir.



İşte çok önemli bilgiler



Yanma sürecini sona erdirerek daha fazla yaralanmayı önlemek gerekir; alevi söndürmek, kızgın metali uzaklaştırmak, yaş ısıya maruz kalmış giysileri çıkarmak vb gibi. Alev yanığında sentetik giysiler deriye yapışmışsa dokunulmaz; kaynar sıvı yanığında eğer olayın üzerinden zaman geçmişse giysiler soğuk suya tutulmadan önce çıkarılmaz aksi halde yapışan deri de çıkar 1. derece yanıklarda, Asla yoğurt ve zeytinyağı vb. şeyler sürülmez. En az 10 dakika soğuk suya tutulur. Gerginliği azaltmak için yanık merhemi sürülebilir ve bol sıvı içirilir. 2. derece yanıklarda tedavi 1. derece yanıklarla aynıdır. Su toplayan bölgeler asla patlatılmaz. Hastaneye götürülerek pansuman yaptırılır. 3. derece yanıklarda hastanın mutlaka bir yanık merkezine veya hastaneye götürülmesi gerekir. Hasta bilinçli (kendi içebilecek durumda) ise bol sıvı içirilir.

