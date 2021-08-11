Yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı için özür dileyen Yunan yetkili, gözyaşları içinde istifa etti

Yunanistan’da günlerdir süren orman yangınları üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gözyaşları içinde istifasını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Star.gr’nin aktardığı görüntülerde, Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Eğriboz Adası’nda devam eden yangınlarla ilgili basın toplantısına katıldı.

Gazetecilerin, yangınlarla mücadelenin yetersiz kaldığına ilişkin soruları karşısında Hardalias “İstifam başbakanın çekmecesinde” ifadesini kullandı.

Hardalias, özür dileyerek istifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 9 Ağustos’ta Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi.

Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını duyuran Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının daha da kötüleştiğini açıkladı.