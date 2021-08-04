Meteoroloji'nin yangınlardan önce paylaştığı haritalarda, bugün yanan ormanların bulunduğu bölge için 'olağanüstü kuraklık' ve 'nemsizlik' uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, haziran ayı için yayımladığı ve 12 Temmuz'da güncellediği meteorolojik kuraklık haritasında, yangınlardan hemen önce, bugün alev alev yanan bölgede 'olağanüstü kuraklık' ve 'nemsizlik' verisi paylaştığı dikkat çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) metoduna göre hazırladığı Nisan-Haziran dönemi meteorolojik kuraklık haritasında, Muğla bölgesi "olağanüstü kurak" kategorisinde yer alıyor ve ormanlar da bu bölgede yoğunlaştığı için ağırlıklı olarak o bölge yanıyor. Meteoroloji’nin 3 aylık raporunda günlerdir yangınlarla boğuşan Muğla ve Antalya’nın kıyı şeridi dışındaki bölgeleri, “nemsiz” görünüyor.

Üç aylık değerlendirme raporuna göre, Muğla’nın dışında Doğu ve Güney Bölgesi ile Aksaray’ın merkezi "olağanüstü kurak" kategorisinde bulunuyor. Trabzon’un iç kesimleri ile "olağanüstü kurak" olan bölgelerin çevresi ise “çok şiddetli kuraklık” kategorisinde.

Altı aylık haritada “olağanüstü kurak” kategorisinde ise Elazığ, Mardin, Diyarbakır Kars ve Van illeri yer alıyor.

Dokuz aylık değerlendirme haritasında yangınlarla boğuşan Muğla yeniden "olağanüstü kurak" kategorisinde.

Aynı haritada Güneydoğu’nun büyük bir kısmı da "olağanüstü kurak" kategorisinde yer alırken Antalya “şiddetli kurak” ve “orta kurak” kategorisinde bulunuyor.

12 aylık değerlendirme raporunda, yangınlarla boğuşan Muğla ile Antalya, “olağanüstü kurak” ile “orta kurak” kategorilerinde.

8 gündür yangınla boğuşan Antalya ise, Meteoroloji haritasında, “olağanüstü kurak” kategorisinden başlayarak kentin doğusuna doğru “orta kurak” kategorisine evriliyor.

3 aylık değerlendirme raporunda İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun illerinin kıyı şeridi dışında bulunan bölgeleri “orta nemli” kategorisinde yer alırken bu illerin kıyı şeritleri ile Bursa “aşırı nemli” kategorisinde.

İzmir’in güneyinde ve doğusunda yer alan ilçeleri ile Konya, Karaman Mersin, Yozgat, Ankara’nın bir kısmı “hafif kurak” kategorisindeyken, haritada, İzmir’in Çeşme, Karaburun ilçeleri ile Manisa, Isparta, Afyon, Kütahya, Eskişehir’in bir kısmı ile iç Orta Karadeniz ise “normal civarı” olarak görülüyor.

6 aylık raporda, İzmir’in kuzeyinden başlayarak Ege Bölgesi, “hafif nemli” den “ çok nemli’ye, Marmara Bölgesi ise “çok nemli”den “aşırı nemli” kategorisine evriliyor. Bu değerlendirme raporunda Çanakkale’nin doğusu ile Kırklareli’nin kuzeyi “aşırı nemli” kategorisinde.

9 ve 12 aylık değerlendirme raporunda İstanbul ve İzmir’in büyük bir kısmı “normal civarı” kategorisinde.

Tüm değerlendirme raporlarında, kıyı şeritleri ile baraj ve göl çevreleri “aşırı nemli”.