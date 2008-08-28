Yangınların sebebi dikkatsizlik

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde son bir ayda çıkan orman yangınlarının önemli bir bölümünün dikkatsizlik yüzünden çıktığı bildirildi.



Son bir ayda meydana gelen 807 yangının 482’sinin dikkatsizlik sonucu yanar halde atılan sigara ve kibritten kaynaklandı. Piknik alanında bırakılan cam, şişe, bilinçsizce yakılan anız, ormanı yok ediyor



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Faruk Kurutuz, son bir ayda meydana gelen 807 yangının 482’sinin dikkatsizlik sonucu yanar halde atılan sigara ve kibritten kaynaklandığını belirtti. Kurutuz, artan hava sıcaklığının özellikle ormanlık ve mesire alanlarında yangın riskini arttırdığını hatırlatarak, Ankaralılardan piknik yaptıkları alan ve çevreye sahip çıkmalarını istedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kurutuz,“ Sıcaklıkların artmasıyla yaşanan yangınların sayısında büyük artış olduğuna dikkat çekerek, “Kış aylarında günde ortalama 10 civarında yangın olayı yaşanırken, yaz aylarında sıcak hava koşullarında alev almaya uygun kuru ot, saman, çöp ve ekin alanlarında meydana gelen yangınlarla bu sayı günde 50’ye kadar ulaşabiliyor” dedi.

Son bir ayda meydana gelen 807 yangının 482’sinin dikkatsizlik sonucu yanar halde atılan sigara ve kibritten kaynaklandığını belirten Kurutuz şu uyarılarda bulundu: “Piknik için Başkent’in ormanlık ve yeşil alanlarını tercih eden hemşerilerimiz yaktıkları ateşi, söndüğünden emin olmadan bırakmasınlar. Gerekli gördüklerinde ateşin üzerini toprakla örtsünler. Kibrit ve sigarayı kesinlikle söndürmeden atmasınlar. Güneş altında ısıyı odaklaştırarak büyük ölçüde yangın nedeni olan şişe ve cam parçalarını rastgele etrafa atmasınlar”

Başkent’in ekili alanları, ormanları ve fidanlıkları civarında yaşayan vatandaşlara da seslenen Kurutuz, çevreyi kontrol altında tutmalarını, çocuklarını yangın tehlikesine karşı uyarmalarını ve bilgilendirmelerini istedi.

Kurutuz, Orman Bakanlığı, ODTÜ ve benzeri kuruluşlar ile piknik alanı işleten özel ve tüzel kişileri de mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip oldukları yeşil alanda yangın tehlikesine karşı gerekli önlemleri almaya çağırdı. Kurutuz, sorumlulardan sahip oldukları alanda görevli sayısını arttırmalarını, mümkünse gözetleme kulesi kurarak yangını çıkış noktasında belirleyerek, itfaiyenin yangına anında müdahalesine yardımcı olmalarını istedi.

Ankara mücavir alan sınırları içerisinde yangınlara müdahale görevinin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda olduğuna dikkat çeken Kurutuz, tüm kuruluşların yangın mevzuatı ile ilgili konularda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.



“Anız yakmalar kazalara neden oluyor”



Yaz sonu ekinlerin kalkması ile anız yakmalarında önemli artış yaşandığını vurgulayan Faruk Kurutuz, yol kenarlarında tarlalarda yakılan anızın hava kirliliğinin yanı sıra, karayollarında görüşü azalttığına ve önemli trafik kazalarına neden olduğuna dikkat çekti. Ekinlerin kaldırıldığı tarlaların yakılması ile meydana gelen anız yangınlarının tarlalardaki mikroorganizmaları öldürmesi nedeniyle verimin düşmesine neden olduğuna değinen Kurutuz, anız yangınlarının komşu tarlalara, yerleşim birimlerine, ormanlara ve telefon direklerine zarar verme ihtimali taşıdığını kaydetti.

‘Alo 110’ Yangın İhbar telefonunun Türkiye’nin her yerinde ücretsiz aranabildiğini hatırlatan Kurutuz, yangın ihbarında bulunulan adresin doğru ve anlaşılır biçimde verilmesinin yangınla mücadelede anahtar olduğunu söyledi. (RADİKAL)

