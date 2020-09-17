Yangının yok ettiği Moria kampından çıkarılan binlerce sığınmacı geçici çadır kampına taşınılıyor

Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaşanan yangının ardından Yunanistan polisi, binlerce sığınmacıyı geçici çadır kampına yönlendirmeye başladı.

BBC'nin aktardığı habere göre, yangında kül olan Midilli Adası'ndaki Moria kampında kalan binlerce mülteci, yeni çadır kampına taşınıyor. 70 kadın polis memuru, bölgedeki kadın ve çocukları geçici olarak kalacakları Kara Tepe kampına taşımaya başladı. Yunanistan hükûmetinden bir yetkili, şu ana kadar 1800 kişinin Kara Tepe'ye götürüldüğünü söyledi.

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Reuters'ın aktardığına göre, kampa götürülen sığınmacılara önce Koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Yapılan testlerde 56 kişinin Koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Moria kampında aşırı kalabalık ve yetersiz koşullarda kalan sığınmacılar yeni kampta da aynı durumda olacaklarını düşünüyor. Sığınmacılar, Avrupa'da başka ülkelere geçebilmek için bekliyor.

Avrupa ve Yunanistan'daki en büyük sığınmacı kampı olan 2 bin 800 kapasiteli yerleşkede 12 bin kişi kalıyordu. Çıkan yangından sonra d 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, uçaklarla Yunanistan ana karasına nakledilmişti.