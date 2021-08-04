Yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali’nde elektrik üretimi sürüyor; yirmi metrelik hendekler kazıldı

T24 Ekonomi Servisi

Bodrum Çökertme’deki orman yangını Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaşırken tesiste tam kapasiteyle olmasa da elektrik üretiminin sürdüğü belirtildi. Enerjigünlüğü sitesinin edindiği bilgiye göre Kemerköy Termik Santrali’nin ürettiği elektrik Türkiye’nin güney batı kesimini destekliyor. Kemerköy Termik Santrali üç ünitesinden biri devre dışı bırakıldı, diğer iki ünitede ise elektrik üretimi devam ediyor.

Enerjigünlüğü’ne göre 300-400 metre yakına ulaşan alevlere karşı santralin çevresine yer yer 20 metreyi aşan hendekler kazıldı, hidrojen tankları da boşaltıldı.