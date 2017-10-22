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Yangını izleyenlere çay servisi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN kent merkezinde bir binanın çatısında çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi

22 Ekim 2017 12:23

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN kent merkezinde bir binanın çatısında çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ettiği sırada, yakındaki bir kafeden, görevli ve izleyenlere çay servisi yapıldı.
Yangın saat 01.00 sıralarında Halitpaşa Caddesi üzerindeki belediye karşındaki 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle başladı. Alevler bir anda yükselince ihbar üzerine sevk edilen polisler bina ve çevresindeki siren çalarak halkı uyardı. Binada bulunanlar tahliye edilirken, sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aşağıda bekleyen görevlilere ve yangını izleyenlere yakındaki bir kafeden tepsilerle çay servisi yapıldı. Garsonlar, emniyet şeridinin çevresinde bekleyenlere çay dağıtırken, ilginç görüntüler oluştu. İtfaiye ekiplerinin 5 araçla yaklaşık iki saat süren çalışması ardından alevler kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.

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