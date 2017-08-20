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Yangını fark eden otobüs şoförü, 40 yolcuyu ölümden kurtardı

Hakan UMAN / MERZİFON(Amasya), (DHA) - AMASYA'da seyir halindeki yolcu otobüsünün içinden yanık kokusu gelmesi üzerine şüphelenen şoför, motor kısmındaki yangını fark etti

20 Ağustos 2017 13:18

Hakan UMAN / MERZİFON(Amasya), (DHA) - AMASYA\'da seyir halindeki yolcu otobüsünün içinden yanık kokusu gelmesi üzerine şüphelenen şoför, motor kısmındaki yangını fark etti. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına çeken şoför, 40 yolcuyu tahliye etti. Ardından alevler tüm otobüsü sardı. Küle dönen otobüs kullanılamaz hale geldi.
Amasya\'nın Merzifon İlçesi Samsun- İstanbul Karayolu Kayadüzü mevkisinde, dün gece Tokat\'tan İstanbul\'a giden 52 HF 150 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Aslan Özen, seyir halindeyken birden yanık kokusu duydu. Bunun üzerine şoför Özen otobüsü yol kenarına cekerek durdurdu. Motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden Aslan Özen, hemen kapıları açarak 40 yolcuyu tahliye etti.
ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI
Yolcularının dışarı çıkmasının ardından alevler otobüsün tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Küle dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle İstanbul\'a götürüldü.
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