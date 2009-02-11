Yangından sonra yağma

Eyalet yetkililerinden Christine Nixon, Sky News'e yaptığı açıklamada, yağma olaylarının rapor edildiğini, felaket bölgelerindeki zarar görmüş yapıların yakınlarında şüpheli şahıslarından gezindiğine dair bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi.Nixon, 365 bin hektarlık alanın yandığını, 1000 kadar evin kül olduğunu, binlerce itfaiyecinin, eyaletteki 23 yangının kontrol altına alınması için çaba harcadığını, bazı bölgelerin kundaklandığından şüphelenildiğini, iki kişinin bu sebeple gözaltına alındığını belirtti.