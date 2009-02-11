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Dünya

Yangından sonra yağma

Avustralya'nın güneydoğusundaki yangının ardından yağma olaylarına rastlandığı bildirildi.

11 Şubat 2009 02:00

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde binlerce hektarlık araziyi üzerindeki evlerle birlikte kül eden yangının ardından yağma olaylarına rastlandığı bildirildi.

Avustralya alev alev yanıyor

Eyalet yetkililerinden Christine Nixon, Sky News'e yaptığı açıklamada, yağma olaylarının rapor edildiğini, felaket bölgelerindeki zarar görmüş yapıların yakınlarında şüpheli şahıslarından gezindiğine dair bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi.

Nixon, 365 bin hektarlık alanın yandığını, 1000 kadar evin kül olduğunu, binlerce itfaiyecinin, eyaletteki 23 yangının kontrol altına alınması için çaba harcadığını, bazı bölgelerin kundaklandığından şüphelenildiğini, iki kişinin bu sebeple gözaltına alındığını belirtti.

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