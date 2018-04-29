'Yangından kurtulmak için çöp torbasından paraşüt yaptılar'

Dün Londra'da 24 katlı bir binada gerçekleşen ve en az 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yangın, bugün İngiltere gazetelerinin manşetlerindeydi.

The Times gazetesin "15 dakikada felaket" başlığıyla yayınlandı.

Gazete, görgü tanıklarına göre yangının yalnızca 15 dakikada bütün apartmanı sardığını, bunun da apartmanın dış cephe kaplamasından kaynaklanıyor olabileceğini yazdı.

Alevlerin binanın kaplamasında önce yukarıya, sonra da rüzgarın etkisiyle yana yayılmasını gösteren fotoğraflar yayınlayan The Times, görgü tanıklarının yangının nasıl başladığına yönelik ifadelerine de yer verdi.

Bir görgü tanığı komşusunun evinde başlayan yangını ilk görenlerden biri olduğunu söylerken "Yangın mutfakta çıkmıştı. Kapıdan gördüm, küçük bir yangındı ve komşum bu sırada itfaiyeyi arayıp eşyalarını toplamış, büyük bir poşetle dışarı çıkıyordu" dedi.

Bir başka görgü tanığı da komşusunun buzdolabının patladığını söyleyerek herkesin dışarı çıkmasını istediğini ifade etti.

Bu yangının bir itfaiyenin karşı karşıya kalacağı en zorlu yangınlardan olduğunu aktaran gazete, normalde yüksek binalarda güvenlik önlemleri nedeniyle yangının bir bölgeyle kısıtlı kalması gerektiğini dünkü olayda itfaiyecilerin "hiç olmayacağı için eğitimi bile verilmeyen" tamamen yanan yüksek bir binaya girmek zorunda kaldığını yazdı.

The Times, yangının arkasındaki sebeplerden birinin de piyasaların liberalleştirilmesi sonucu kuralların azaltılması.

Financial Times gazetesi ise "Londra'daki ölümcül yangının ardından güvenlik tartışması" başlığını kullandı.

Gazeteye göre yangın, hükümetin geciktirdiği yeni bina güvenliği düzenlemesini tamamlaması için hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.

Financial Times, Londra'da 2009 yılında 20 katlı bir binada gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yangının da binanın dış cephe kaplaması nedeniyle yayıldığını hatırlattı.

"Trajik. Korkunç. Önlenebilir." manşetiyle çıkan i gazetesi, yangından 12 saat sonra kurtarılan yaşlı bir adam olduğunu yazdı.

Gazeteye göre yangının ardından bölge halkı evleri yanan insanlara yardımcı oldu, kıyafet, çocuklar için oyuncan, battaniye ve para bağışında bulundu.

Dış cephe kaplamasının yangını yaydığı şüphesini de inceleyen i, şirketin piyasadaki en kaliteli ve yanmayan malzemelerle dış kaplamayı yaptığını açıkladığını yazdı.

The Daily Telegraph gazetesi ise manşetinde "Gerçekleşmeyi bekleyen felaket" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre yangından kurtulmak isteyen bina sakinlerinden bir kısmı çarşaflarından yaptıkları iplerle binadan kaçmaya çalışırken bazıları da çöp torbaları ve nevresimlerinden yapmaya çalıştıkları paraşütlerle binadan atladı.

Gazeteye göre kurtulmayı başaranlar binadaki "binada yangın çıkarsa evlerinizi terk etmeyin" uyarılarını dinlememeleri sayesinde hayatta kaldı.

Telegraph, İngiliz hükümetinin 1999'dan beri dış cephe kaplamalarının yangına etkisi konusunda uyarıldığını da yazdı.

Gazeteye göre dış cephe kaplamaları ile binanın dış duvarı arasında bırakılan boşluk baca etkisi yaratarak yangının çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamış olabilir.

Guardian ise "Uyarılar göz ardı edildi" manşetiyle yayınlandı.

Gazeteye göre en tecrübeli itfaiyeciler bile yangının yayılma hızı karşısında şaşkınlığa uğradı.

27 yıllık bir itfaiye eri gazeteye "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Üzerimize düşen parçalardan korunmak için polis kalkanları altında hareket ediyorduk. Herkes küçük bir merdiven alanından çıkmaya çalışıyordu. Gördüklerimiz 11 Eylül gibiydi" dedi.