Yangından kaçarken kabloya takılarak düşen yaşlı kadın öldü

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangından kaçmak isterken, elektrik direğinden merdivenlere sarkan kabloya takılarak düşen Ömriye Kayacıoğlu (76), yaşamını yitirdi. Kayacıoğlu\'nun kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Ev ise tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Ödemiş\'in Gölcük Mahallesi\'nde bulunan Ömriye Kayacıoğlu\'na ait 2 katlı yığma taş evde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yanlız yaşayan Kayacıoğlu, panikle dışarı kaçmak istedi. Ancak bahçeye çıkan medivenlere, elektrik direğinden sarkan kabloya takılarak, düştü. Kayacıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını södürdü. Yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve savcı ise Ömriye Kayacıoğlu\'nun cansız bedeninde inceleme yaptı. Eşarbı ve hırkası ile kollarında yanık olduğu tespit edilen Ömriye Kayacıoğlu\'nun alevleri söndürmeye çalıştığı başaramayınca da can havliyle dışarı kaçmak istediği belirlendi. Kayacıoğlu\'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

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