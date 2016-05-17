Yangından kaçan kedi hava yolu şirketinde ‘iş’ buldu

Kanada’da 80 bin kişinin tahliye edildiği yangını ‘fırsata çeviren’ Miyav Miyav, Canadian North Hava Yolları ekibine katıldı.

Canadian North, Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde iki hafta önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle tahliye edilen 130 hayvan sever için özel bir uçuş gerçekleştirdi.

130 yolcu, 19 köpek, beş kedi ve iki kaplumbağanın Fort McMurray’den tahliye edilmesine yardımcı olan şirket Facebook hesabından da bir mesaj yayınlayarak “ Kuzey Alberta’daki kontrol altına alınamayan yangından tahliye edilenlerin büyük bölümü çok sevdikleri evcil hayvanlarıyla birlikte seyahat ediyordu. Biz de hayvanları çok seviyoruz, bu nedenle de onların güvenli yerlere ulaştırılmasına yardımcı olduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Tüm hayvan severleri mest eden Canadian North, bir de hamile yolcusu Krystal Scott’ın kedisi Miyav Miyav’ı sahiplendi.

Kısa süre içinde şirketin en sevilen çalışanlarından biri olan Miyav Miyav’a hem ‘kedi işleri’ni yapabilmesi için bir masa tahsis edildi hem de şirket kartı hazırlandı. Miyav Miyav’ın çalıştığı Edmonton Uçuş Ekibi de sosyal medyadan yayınladığı mesajda “Miyav Miyav ekibin bir parçası olacak uygun bir kimlik kartına sahip olması gerektiğine karar verdiler” denildi.

Miyav Miyav’ın havacılık kariyeri kısa sürede sona ererken, ailenin Calgary’de bir araya geldiği ve yeni üyesinin doğumu için burada beklediği açıklandı.