Yangında ulaşılamayan 5 kişilik ailenin cesetleri bir buçuk ay sonra bulundu

Kastamonu'daki yangında ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlarınca öldürülerek yakıldığı ortaya çıktı.

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Kastamonu’nun Bürme köyünde 29 Kasım tarihinde çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, aileden 5 kişinin kayıp olduğu anlaşıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Fazıl Çataloğlu, Sebahat Çataloğlu, Şengül Çataloğlu, Emin Çataloğlu ve Serdar Çataloğlu bulunamadı. Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturma derinleştirilirken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kayıp ailenin izini sürmeye başladı. Olayın hayvan hırsızlığı olabileceği ihtimali üzerine ekipleri çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

Ekipler olayla ilgili olarak Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve Erkan K.’nin kayınpederi Ali Ş’yi gözaltına aldı. İlk etapta şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bir süre sonra Ali Ş. kayıp kişileri öldürerek cesetlerini ormanlık alana attıklarını anlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları tüm aramalara rağmen ormanlık alanda cesetlerin izine ulaşamadı. Olay yerinde yapılan detaylı aramalarda ise diş protezi olan Sebahat Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile Fazıl Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen implant diş parçaları bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ilk belirlemelere göre 3 şüphelinin, 5 kişiyi öldürdükten sonra yaktıklarını belirledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, “Soruşturma sırasında tutuklanan şüphelilerin alınan ikrar yollu soruşturmaları ve yer göstermeli ışığında olayın hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin gece vakti uyanarak direnmeye kalkan ev ahalisine tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdükleri daha sonrada evin içerisinde Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin, Serdar Çataloğlu’nu yakarak cesetleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları olay sırasında bir kısım hayvanların telef olduğu bir kısmınında olay yerinden kaçırırken fiziki imkansızlıklar nedeniyle olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra terk etmek zorunda kaldıkları soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bir kısım eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildi. En son aramalarda diş protezi olan Sebahat’e ait odluğu değerlendirilen protez kalıntıları ve implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl’la ait olduğu değerlendirilen implant diş parçalarının da olay yerinde ele geçirilmesiyle Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve serdar Çataloğlu’nun cesetlerinin olay yerinde yakılarak yok edildiği anlaşıldı” dedi. (DHA)



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