Kastamonu'daki yangında sır perdesi; ortadan kaybolan ailenin izi 6 gündür bulunamıyor

Kastamonu'da, iki evin alevlere teslim olduğu yangında, evlerden birinde yaşayan ve haber alınamayan 5 kişilik aileyi arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Bürme köyünde, kış aylarında sadece Fazıl Çataloğlu ile ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan yangında Fazıl ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin tamamen yanmasının ardından 5 kişilik aileden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, olayla ilgili gözaltı kararı bulunmadığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini ifade eden Kantarcı, yangında bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için sürecin devam ettiğini kaydetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanda Ankara'dan getirilen iz takip köpekleriyle sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de aileye ulaşılamadı.

Havanın kararmasıyla arama faaliyetlerini sonlandıran ekipler, çalışmalara yarın devam edecek.

Ne olmuştu?

Kastamonu'nda Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin tamamen yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



Fazıl Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torun Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir cesede ulaşılmış, ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre mesafedeki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.