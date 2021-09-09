Yangında panikledi; önce kızını attı, sonra kendi 5. kattan atladı!

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, 2 yaşındaki kızı Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kattan, aşağıda komşuların açtığı battaniyeye attı. Ağır yaralanan Sultan Gümüş’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan apartman sakinleri dairelerinin balkonlarına çıkmak zorunda kaldı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızını 5. kattan attı

Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların aşağıda açtığı battaniyenin üzerine bıraktı.



Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel Gümüş yara almadan kurtuldu. Sultan Gümüş ise aynı şekilde aşağıya atladığı sırada battaniyenin yırtılması nedeniyle yere düştü.



Ağır yaralanan Sultan Gümüş’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel Gümüş de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

"Battaniyeyi gerdik, çocuğu attı"

Olayın görgü tanıklarından Ömer Caymaz, "Bir anda baktım ses geliyor. Dedim ‘gireyim şuraya’, baktım alev çoğalınca, duman çoğalınca giremedim. Dışarıdan müdahale etmeye çalıştık. Şuraya battaniyeyi serdik, yukarıdan çocuğu atsın diye. Battaniyeyi gerdik çocuğu attı, tuttuk. Annesi de atlamak istedi, atladı. Tabii ki o da battaniyeye vurdu ama biraz hızlı atladığı için yere vurmuş oldu. Hızlı atlayınca dışarı sarktı" dedi. (DHA)