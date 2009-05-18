Yangında ölen ikiz kızın acılı öyküleri

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki kız yetiştirme yurdunda çıkan yangında ölen iki kız arkalarında acılı yaşam öyküleri bıraktı. Yanarak ölen 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu'nun uğradığı tecavüz sonucu koruma altına alındığı, 17 yaşındaki Mine Gün'ün ise parçalanmış bir ailenin çocuğu olduğu öğrenildi.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı (SHÇEK) Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu'nda çıkan yangında ölen daha önce yaşı 17 olarak bildirilen 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu ile Mine Gün'den (17) geriye acılı yaşam öyküleri kaldı.



Edinilen bilgiye göre, yangında çöken çatı katının altında kalan ve yanarak ölen Karaoğlu'nun tecavüze uğradığı için mahkeme kararıyla SHÇEK tarafından ailesinden alınarak, 6 ay kadar önce yurda yerleştirildiği öğrenildi.



Boşanan bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mine Gün'ün ise birkaç ay önce yurda yerleştirildiği kaydedildi.



Arkadaşları sırasını çiçekle donattı



Diğer yandan, acı olayı duyan İsmet İnönü İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Karaoğlu'nun sınıf arkadaşları, daha birkaç ay önce aralarına katılan arkadaşları için gözyaşı döktü.



İkinci dönemin başında tanıştıkları Karaoğlu'nun masasını güllerle donatan sınıf arkadaşları, kara tahtaya yazdıkları sevgi sözleriyle arkadaşlarını andı.



Sınıf öğretmeni Bekir Cesur, yaptığı açıklamada, Karaoğlu'nun ikinci dönemin başında okula başladığını belirtti.



Karaoğlu'nun ailesinde göremediği sevgiyi sınıf ortamında bulduğunu kaydeden Cesur, şunları söyledi:



"Kızsanız da gülerek cevap verirdi. Belki de sınıfında ailesinde bulamadığı sevgiyi görüyordu. Zaten sınıf içindeki arkadaş ortamında da aile özlemini giderebiliyordu. Çocuklar anne baba gibi davranıp yardımına koşabiliyordu. Sınıftaki arkadaşlarıyla da her zaman birbirlerini sahiplenmelerini istiyordu. Sınıf içinde iyilerdi. Dersleri normaldi. Daha önce

okula ara vermiş. İkinci dönemde bizim okulumuza geldi. İkinci dönemden beri

öğrencimiz. Dün geceki acı olayda da öğrencimizi kaybettik."



Adapazarı Anadolu Kız Meslek Lisesi 10-E sınıfı öğrencisi Gün'ün ölümünün

ise arkadaşlarına henüz haber verilmediği belirtildi. Öte yandan, SHÇEK Genel Müdürlüğünce görevlendirilen müfettişler, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeyi sürdürüyor.

