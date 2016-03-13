Genç kadının yangında öldüğü sanılıyordu cinayet çıktı

Uşak'ta bir evde çıkan yangında öldüğü tahmin edilen Sebahat Özdemir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Özdemir'in eski eşi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi

İHA'nın haberine göre, Uşak'ta bir evde çıkan yangının kundaklama olduğu, yanarak öldüğü düşünülen kadının da yangından önce ayrı yaşadığı eşi tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olaydan sonra takibe alınarak yakalanan şahıs suçunu itiraf etti.

Uşak'ta bir müzikholde çalışan 21 yaşındaki Sebahat Özdemir'in evinde önceki gün yangın çıkmış ve yangın sonucu genç kadın ölü vaziyette bulunmuştu.

İlk etapta yangından öldüğü düşünülen genç kadının yapılan otopsisinde durumu şüpheli bulan dedektiflerin çalışmaları sonucu Sebahat Özdemir'in yanık, karbonmonoksit ve Duman zehirlenmesi sonucu değil bizzat havasız kalıp nefes alamamasından kaynaklı hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis gerek yangın gerekse Sebahat Özdemir'in ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ayrı yaşadığı eşi güvenlik kamerasına yakalandı

Sebahat Özdemir'in ölümü ve evdeki yangının çıkış yeri ile ilgili çalışma yapıldıktan sonra evin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, olay günü Sebahat Özdemir'in ayrı yaşadığı kocasını bölgede tespit etti.

Binaya girip çıktığı da belirlenen R.Ö.'yü sorguya alan polis yangının kundaklama ölüm olayının da cinayet olduğunu belirledi.

R.Ö.'nün suçunu itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö. tutuklandı.