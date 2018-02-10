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YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI, İTFAİYE SIRTINDA DIŞARI ÇIKARDI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Şişli'de 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı bir kadın itfaiye erinin sırtında dışarı ambulansa taşındı

10 Şubat 2018 15:33

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Şişli\'de 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı bir kadın itfaiye erinin sırtında dışarı ambulansa taşındı. 
Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak\'ta bulunan 6 katlı apartmanın çatı katında sabah saat 10:00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Apartman sakinleri panikle evlerini boşattı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Evinden çıkamayan yaşlı kadını bir itfaiye eri sırtında  ambulansa taşıdı. Apartman sakinlerinin yanan çatı katında yaşayan 4 gencin hala içeride olduğunu söylemesiyle büyük panik yaşandı. Bu gençlerin sabah işe çıktıkları ve yangını haber alıp gelmeleri herkesi rahatlattı. Yangın çıkan binada oturan bir engelli kız ve yaşlı bir kadının bir araç içinde beklediği görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda söndürüldü.

Görüntü dökümü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Binadan çıkan dumanlar
-Bir itfaiye erinin yaşlı kadını sırtında çıkarıp ambulansa taşıması
-Bir kadının \"Annem nerede\" diyerek ağlaması ve ambulansa gelmesi
-Sokağa dökülen mahalle sakinleri
-Araç içinde bekleyen engelli bir kız ve yaşlı bir kadın
-Apartman sakini kadın ile röportaj
-Yanan katta kaldıkları sanılan gençler ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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