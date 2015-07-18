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Yaşam

Yangında mahsur kalan köpek, oksijen maskesiyle hayata döndürüldü

Fatih'te bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

18 Temmuz 2015 13:57

Fatih'te bir işyerinde çıkan yangında 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, mahsur kalan iki köpekten biri ise oksijen maskesiyle hayata döndürüldü.

Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Mecit Bey Sokak, 33 numarada bulunan bir mobilya döşeme atölyesinin giriş katında saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli tarafından fark edilen yangına, Kocamustafapaşa, Fatih ve Zeytinburnu’ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan işyerine müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri de sokak girişlerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

 

Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

 

Bu sırada içeride mahsur kalanlar olduğu bilgisini alan itfaiye erleri, yoğun dumanla kaplı olan işyerinin bodrum katına ulaştı. Mahsur kalan 3 kişiyi omuzlayan itfaiye erleri, yaralıları dışarı çıkartıp, olay yerinden hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, dumandan etkilenen 2 kişi de çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri de olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alındı.

 

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