Yangında mahsur kalan inekler için canlarını ortaya koydular

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında evlerden birinin ahırında mahsur kalan inekleri kurtarma çabası, anbean görüntülendi.

Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde oturan Fikret Özcan'ın evinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Köylüler, evlerden birinin ahırında bulunan inekleri kurtarmak için alevlere aldırış etmeden içeri girdi. Köylüler, korkan hayvanları bağlarını çözüp, güçlükle dışarı çıkardı. Ahırdaki 4 inekten biri telef oldu, yaralanan 2 ineğin ise çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

İtfaiye gelinceye kadar köylüler, köyde bulunan yangın söndürme tankı ile alevlere müdahale etti. Bir köylünün çeşmeye bağladığı hortumla verdiği mücadele ise görüntülere yansıdı. Gelen Yalvaç Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendirilen yangında, 3 ev tamamen yandı.