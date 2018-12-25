Yangında kocasını alevlerin arasından çıkardı

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Fatoş Alkan (41) yangında dumandan etkilenen eşi Ahmet Alkan\'ı (45) alevlerin arasından çıkararak kurtardı. Evleri kullanılamaz hale gelen Alkan ailesi, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

22 Aralık\'ta Doğubayazıt ilçesinin Yeni Mahalle Mehtap sokakta yaşayan Alkan ailesine ait müstakil evde, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hasta olan baba Ahmet Alkan\'ın uyuduğu evdeki yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada komşu ziyaretinden dönen Fatoş Alkan, evlerinden yükselen alevleri görünce büyük korku yaşadı. Çocukları Kağan (21), Berkan (17) ve Efe\'nin (8) olmadığı evde hasta olan eşini dışarda göremeyince düşünmeden alevlerin arasına daldı. Salonda dumandan baygınlık geçiren eşini bulan Fatoş Alkan, sürükleyerek dışarı çıkarmayı başardı. Eşini alevlerin arasından kurtaran kahraman kadın, evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) Derneği\'nin kendilerine verdiği konteynerde eşi ve çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren Fatoş Alkan, \"Komşudan dönüyordum, evimden alevlerin çıktığını gördüm. Hemen koşarak geldim, eşim odada hasta uyuyordu. İçeriye girdiğimde eşim salona kadar gelmiş sonra dumandan etkilenerek bayılmıştı, müdahale ettim eşimi alevlerin arasından çıkardım. Allah korudu eşim yanmaktan kurtuldu, bu duruma şükrediyorum\" dedi.

Kış ortasında evsiz kalan ailenin çocukları da eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan Kağan, Çok Programlı Lise\'de 3\'üncü sınıfta okuyan Berkan ve Mehmet Akif İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Efe, evle birlikte yanan kitap ve defterleri yüzünden okula gidemiyor. Kış ortasında evsiz kaldıklarını belirten anne Fatoş Alkan, kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini söyledi.



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