Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir evde çıkan yangında 2\'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Emek Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak\'ta meydana geldi. A.T.\'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlardan A.G. (66), N.U. (53), H.T. (50), Y.T. (6) ve E.T. (3) kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Dumanlar arasında kalan A.T.\'yi (83) ise igelen tfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. A.T., A.G. ve N.U. tedavi altına alınırken diğer 3 kişi acil serviste yapılan tedavi ardından taburcu edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.