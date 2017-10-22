T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

22 Ekim 2017 17:44

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir evde çıkan yangında 2\'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçen Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Emek Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak\'ta meydana geldi. A.T.\'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlardan A.G. (66), N.U. (53), H.T. (50), Y.T. (6) ve E.T. (3) kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Dumanlar arasında kalan A.T.\'yi (83) ise igelen tfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. A.T., A.G. ve N.U. tedavi altına alınırken diğer 3 kişi acil serviste yapılan tedavi ardından taburcu edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİROlayEmek Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca SokakVatandaşlarınEvdeDumanlarYetkililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24