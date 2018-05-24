T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yangında ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da bir mahallede samanlıkta başlayan yangın, yan tarafta bulunan ahıra oradan da eve sıçradı

24 Mayıs 2018 21:00

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da bir mahallede samanlıkta başlayan yangın, yan tarafta bulunan ahıra oradan da eve sıçradı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan, duvarda açılan delikten çıkarılarak kurtarıldı.
Merkez Göllü Bağları Mahallesi’nde Recep Namlı ve kardeşlerine ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede yan tarafta bulunan ahır ve eve sıçradı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan, duvarda açılan delikten çıkarılarak kurtarıldı. Yangına Amasya Belediyesi ile destek olarak gelen Ziyaret ve Suluova belediyeleri itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Samanlık, ahır ve evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYAdaMerkez Göllü Bağları Mahallesinde Recep NamlıYükselenAhırdaYangına Amasya BelediyesiZiyaretSuluovaYangınSamanlıkYangınlaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24