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Yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi ambulansta tedavi edildi

10 Ocak 2019 16:30

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT\'te, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3\'ü çocuk 6 kişi ambulansta tedavi edildi.
İzmit Yeşilova Mahallesi Kassel Sokak\'ta İbrahim Yalçın ve ailesinin oturduğu 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sırasında binanın üst katlarında bulunan 3\'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Binadan çıkarılan 6 kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yalçın ailesinin yaşadığı daire hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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