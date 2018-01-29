Yangında 4'üncü kat balkonundan sarkan ev sahibini itfaiye kurtardı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te oturduğu 4\'üncü kattaki evinde çıkan yangın sırasında balkona çıkıp, alevlerden korunmak için aşağı sarkan Hüseyin Aybek, itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi, Edip Turhan Caddesi\'ndeki Furkan Apartmanı\'nın 4\'üncü katında, Hüseyin Aybek\'e ait evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Aybek, yangına uykuda yakalanırken, alevler evi sardı. Uyanınca paniğe kapılan Hüseyin Aybek, balkona çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler iyice yaklaşınca Hüseyin Aybek, korunmak için kendisini balkondan aşağı sarkıttı. Hüseyin Aybek, uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği, müdahale sırasında 2 itfaiye erinin hafif yaralandığı yangının elektrik kontağından çıktığı saptandı.

Siirt İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, kendisinin de müdahale eden ekip içerisinde yer aldığını belirttiği yangınla ilgili, \"İhbar üzerine hemen olay yerine geldik ve balkondan sarkan Hüseyin Aybek\'i, yangın merdivenini uzatarak kurtardık. Şans eseri evde onun dışında kimse yoktu\" dedi.

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