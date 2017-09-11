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Yangında 4 ahır yandı, 8 hayvan telef oldu

Hilmi DUYAR- Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde çıkan yangında 4 ahır ve 1000 balya saman yanarken; 5 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan ise telef oldu

11 Eylül 2017 19:01

Hilmi DUYAR- Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Dursunbey İlçesi\'nde çıkan yangında 4 ahır ve 1000 balya saman yanarken; 5 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Yangının bir fırının çatlayan bacasından sıçrayan alevlerden çıktığı öne sürüldü.
Dursunbey\'ın kırsal Kavacık Mahallesi\'nde bugün saat 00.40\'ta, Fidan ailesine ait fırının çatlayan bacasından sıçrayan kıvılcımlar, Rami Fidan\'a ait ahırın çatısını tutuşturdu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yan yana olan 4 ahıra sıçradı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca yangın, itfaiye bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.  Yangında, Enver Fidan\'a ait 1000 balya saman, Sami Fidan\'a ait 5 büyükbaş ve 2 küçükbaş, Rami Fidan\'a ait bir küçükbaş hayvan ile onlarca tavuk telef oldu. Yangının 3-4 günden bu yana kullanılan fırının sıcak bırakılması nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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