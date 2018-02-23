Yangında 3 kişinin öldüğü otelin sahibine tahliye

İstanbul Kumkapı’da bulunan otelde 13 Haziran 2017’de çıkan yangında, 2’si yabancı 3 müşterinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin ortadan kalkmış olmasını dikkate alan heyet, yurtdışına çıkış yasağı konularak otel müdürünün tahliyesini hükmetti. Duruşma ertelendi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 3 yıl 3 aydan 23,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan otelin ortağı ve mesul müdürü Tuncay Doğan, cezaevinden getirildi.

Bilirkişi raporu

Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Şehiyde Celepci’nin eşi Erkan Celepci’nin avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Erol Ceylan, hazırlanan bilirkişi raporunun ellerine ulaştığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi’nden (İ.Ü.) Dr. Şahin İplikçi, kimya mühendisi Mehmet Vatansever ve elektrik mühendisi Taşkın Ünal’ın hazırladığı raporda, işyeri sahibi Doğan’ın ‘daha etkin denetimi ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı, bu nedenle işyeri tali kusurlu olduğu” görüşüne yer verildi.

Savcı ek rapor talep etti

Savcı Mehmet Düzgün, sanık dışında başka şahısların kusuru bulunup bulunmadığının konusunda görüş bildirilmediği gerekçesiyle ek rapor aldırılmasını talep etti. Tuncay Doğan’ın avukatı, “Olay elektrik kazasından kaynaklanan bir olaydır. Müvekkil, işyerindeki elektrik tesisatı ile ilgili tüm alt yapıyı yangın söndürme tertibatını tamamıyla yapmıştır. Denetimlerini rutin olarak sağlamıştır. Uzun zamandan beri tutukludur. Bilirkişi raporu savunmalarımızı doğrulamaktadır” diyerek tahliyesini talep etti.

Şikâyetçi avukatı mahkemenin takdirine bıraktı

Şikayetçi avukatı sanığın tahliyesi hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın hangi eylemleri sebebiyle kusurlu olduğu ve başka şahısların kusuru ve ihmali olup olmadığının belirlenmesi için ek rapor aldırılmasına karar verdi. Sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin ortadan kalkmış olmasını dikkate alan heyet, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelendi.