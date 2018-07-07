Yangında 2 hektar fıstık çamı ormanı kül oldu

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 2 hektar genç fıstık çamı ormanı zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Bozdoğan\'ın Kılavuzlar Mahallesi Kızdağ mevkisindeki genç orman sahasında bugün saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 5 helikopter, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 67 personel sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Sarp arazideki yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürülebildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 2 hektarlık alandaki genç fıstık çamı ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.



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